Трамп не может найти спецпосланника для переговоров с Россией, - СМИ
Об этом сообщает Politico.
По информации издания, поиски подходящего кандидата начались еще в конце 2019 года, однако выбор осложняется тем, что Трамп, вероятно, положит на спецпосланника также задачу привлечь к переговорам о контроле над вооружениями Китай.
Среди возможных претендентов на эту должность называют экс-посла и переговорщика по Договору о сокращении стратегических вооружений Ричарда Бьорта, чиновника министерства финансов Маршалла Биллингсли и бывшего советника экс-президента США Джорджа Буша-младшего по национальной безопасности Стивена Хэдли.
Срок действия договора СНО-3 завершается в феврале 2021 года, но Трамп до сих пор не спешит с его продолжением, несмотря на то, что к этому его пытаются побудить конгрессмены из обеих партий.
Отмечается, что, с одной стороны, Белый дом опасается того, что новым договором будут охвачены не все виды ядерных вооружений России, а с другой, непременно хочет подключить к переговорному процессу Китай.
В декабря 2019 года на встрече с госсекретарем Майком Помпео министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Договор СНВ-3 был подписан в апреле 2010 года тогдашними президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой.
Договор ограничивает численность развернутых носителей ядерного оружия.
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