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Espreso.tvОбществоТрамп не может найти спецпосланника для переговоров с Россией, - СМИ

Трамп не может найти спецпосланника для переговоров с Россией, - СМИ


фото: reuters
Администрация президента США Дональда Трампа пока не может найти желающего на должность спецпосланника для переговоров с Россией о продлении договора об ограничении стратегических наступательных вооружений - СНО-3 (американское название START)

Об этом сообщает Politico.

По информации издания, поиски подходящего кандидата начались еще в конце 2019 года, однако выбор осложняется тем, что Трамп, вероятно, положит на спецпосланника также задачу привлечь к переговорам о контроле над вооружениями Китай.

Среди возможных претендентов на эту должность называют экс-посла и переговорщика по Договору о сокращении стратегических вооружений Ричарда Бьорта, чиновника министерства финансов Маршалла Биллингсли и бывшего советника экс-президента США Джорджа Буша-младшего по национальной безопасности Стивена Хэдли.

Срок действия договора СНО-3 завершается в феврале 2021 года, но Трамп до сих пор не спешит с его продолжением, несмотря на то, что к этому его пытаются побудить конгрессмены из обеих партий.

Отмечается, что, с одной стороны, Белый дом опасается того, что новым договором будут охвачены не все виды ядерных вооружений России, а с другой, непременно хочет подключить к переговорному процессу Китай.

В декабря 2019 года на встрече с госсекретарем Майком Помпео министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Договор СНВ-3 был подписан в апреле 2010 года тогдашними президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой.

Договор ограничивает численность развернутых носителей ядерного оружия.

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