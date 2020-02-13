Тенденция к дискредитации военных, волонтеров, ветеранов: Федина о делах Шеремета и "угрозах" Зеленскому
Об этом она заявила в программе "Говорит Большой Львов" на Еспресо.TV
"Сегодня мое дело идет рядом с делом Маруси Звиробий, делом Шеремета, Пояркова, Ковалева. Это общая тенденция к десакрализации, дискредитации, военных, волонтеров, ветеранов, которые все эти 5 лет защищали государство ", - сказала Федина.
Она считает, что сегодня эти люди являются чуть ли не единственной когортой, которая четко стоит на государственных
позициях и требует от Зеленского быть президентом Украины, не нарушать закон и защищать государство.
"Здесь стоит говорить о том, что я боюсь относительно государства. Я боюсь того, что украинцы сейчас молчат, а некоторые еще недостаточно громко говорят об отводе войск, которого нет в Минских договоренностях, о новых блокпостах и позиции сепаратистов, о массированных обстрелах сотнями снарядов из запрещенного оружия ", - сказала нардеп.
- Напомним, ветеран-медик, народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Яна Зинкевич прокомментировала повестку Федине.
- ГБР сообщил о подозрении Звиробий в угрозах Зеленскому.
- Звиробий прокомментировала вручение подозрения.
- Федине вручили подозрение и повестку на допрос по делу об угрозах Зеленскому.
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