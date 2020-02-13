Тенденция к дискредитации военных, волонтеров, ветеранов: Федина о делах Шеремета и "угрозах" Зеленскому

13 февраля, 2020, 21:06

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" София Федина считает, что дела против военных и волонтеров - это тенденция к десакрализации и дискредитации тех, кто защищал страну

Об этом она заявила в программе "Говорит Большой Львов" на Еспресо.TV

"Сегодня мое дело идет рядом с делом Маруси Звиробий, делом Шеремета, Пояркова, Ковалева. Это общая тенденция к десакрализации, дискредитации, военных, волонтеров, ветеранов, которые все эти 5 лет защищали государство ", - сказала Федина.

Она считает, что сегодня эти люди являются чуть ли не единственной когортой, которая четко стоит на государственных

позициях и требует от Зеленского быть президентом Украины, не нарушать закон и защищать государство.

"Здесь стоит говорить о том, что я боюсь относительно государства. Я боюсь того, что украинцы сейчас молчат, а некоторые еще недостаточно громко говорят об отводе войск, которого нет в Минских договоренностях, о новых блокпостах и позиции сепаратистов, о массированных обстрелах сотнями снарядов из запрещенного оружия ", - сказала нардеп.