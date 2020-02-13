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Espreso.tvОбществоСиноптик Наталья Диденко рассказала о погоде на День святого Валентина

Синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на День святого Валентина

В большинстве областей Украины 14 февраля будет преобладать погода без осадков

Об этом в эфире телеканала Еспресо рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В западных областях набежит облачность, пройдут мокрый снег и дождь. Разве что туристам желательно лучше горы завтра пропустить. Близость циклона, атмосферный фронт", - предупредила синоптик.

Температура воздуха завтра днем будет колебаться в пределах + 1 + 6 градусов, на юге + 5 + 8, в Крыму до +10 градусов.

"В Киеве 14 февраля - ни дождя, ни снега, гуляйте на здоровье. Ветер южный, небольшой, максимум умеренный. Ночью подморозит до -2-4 градусов, а завтра днем потеплеет до +5 градусов", - отметила Наталья Диденко.

На Сретение, 15 февраля, погода особо не изменится, разве что на Севере немного увеличится облаков и появятся небольшие осадки. Но ничего существенного.

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