Синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на День святого Валентина

13 февраля, 2020, 15:40

В большинстве областей Украины 14 февраля будет преобладать погода без осадков

Об этом в эфире телеканала Еспресо рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В западных областях набежит облачность, пройдут мокрый снег и дождь. Разве что туристам желательно лучше горы завтра пропустить. Близость циклона, атмосферный фронт", - предупредила синоптик.

Температура воздуха завтра днем будет колебаться в пределах + 1 + 6 градусов, на юге + 5 + 8, в Крыму до +10 градусов.

"В Киеве 14 февраля - ни дождя, ни снега, гуляйте на здоровье. Ветер южный, небольшой, максимум умеренный. Ночью подморозит до -2-4 градусов, а завтра днем потеплеет до +5 градусов", - отметила Наталья Диденко.

На Сретение, 15 февраля, погода особо не изменится, разве что на Севере немного увеличится облаков и появятся небольшие осадки. Но ничего существенного.