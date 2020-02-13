Свитолина разгромно победила соперницу на турнире в Таиланде
13 февраля, 2020, 15:08
Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла австралийку Сторм Сандерс во втором круге турнира в таиландском Хуахине
Об этом сообщает "Трибуна".
Элина Свитолина выполнила 4 эйса, допустила 1 двойную ошибку и выиграла 7 геймов на подаче. В четвертьфинале турнира украинка сыграет с японкой Нао Хибин.
GSB Thailand Open
Хуахин, Таиланд
1/8 финала
Элина Свитолина (Украина) - Сторм Сандерс (Австралия) - 6: 1, 6: 2
- Напомним, 8 февраля сборная Украины победила Эстонию и вышла в плей-офф первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федераций, несмотря на поражение Элины Свитолиной.
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