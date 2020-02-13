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Espreso.tvСпортСвитолина разгромно победила соперницу на турнире в Таиланде

Свитолина разгромно победила соперницу на турнире в Таиланде


фото: Reuters
Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла австралийку Сторм Сандерс во втором круге турнира в таиландском Хуахине

Об этом сообщает "Трибуна".

Элина Свитолина выполнила 4 эйса, допустила 1 двойную ошибку и выиграла 7 геймов на подаче. В четвертьфинале турнира украинка сыграет с японкой Нао Хибин.

GSB Thailand Open

Хуахин, Таиланд

1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) - Сторм Сандерс (Австралия) - 6: 1, 6: 2

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