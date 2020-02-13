Святой Валентин не является покровителем влюбленных: ПЦУ призывает посвящать Любви каждый день
Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.
"Мы, в Православной церкви Украины, призываем посвящать истинной любви каждый день, проявляя ее к ближним в своих благих делах, вместо того чтобы дарить символические материальные подарки один раз в году", - говорится в сообщении.
ПЦУ подчеркивает, что память святого Валентина отмечается и в католической, и в православной традиции, однако в разные даты: католики почитают его 14 февраля (однако не у общем календаре, где в этот день почитаются святые Кирилл и Мефодий, а в " Римском мартирологе ", где указаны местные дни памяти); православные - 12 августа. К тому же праздник, который принято отмечать 14 февраля как день влюбленных, на самом деле не соответствует фактам из реальной жизни святого Валентина.
В ПЦУ отметили, что, согласно одной из самых популярных легенд, святой Валентин "венчал влюбленные пары несмотря на запрет жестокого императора Клавдия II". Якобы правитель считал, что мужчины, которые не имеют жен и детей, будут лучшими воинами.
"Однако эта легенда содержит значительную ошибку в хронологии событий, ведь во времена жизни святого Валентина в III веке вообще еще не существовало особого обряда церковного венчания. Церковь считала законным тот брак, который заключался в соответствии с гражданскими законами и который закреплялся христианами через совместное причастие и объявление перед членами общества ", - говорится в сообщении.
Православной церковью, как уточняют, чествуют несколько святых с именем Валентин. Вероятно, что святой, который упоминается в массовой культуре 14 февраля, известный в церковном календаре как святой Валентин Интерамский (Итальянский). Он, вероятно, жил в итальянском городе Терни в III веке и был казнен в 269 году.
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