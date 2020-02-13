Святой Валентин не является покровителем влюбленных: ПЦУ призывает посвящать Любви каждый день

13 февраля, 2020, 12:38

Память святого Валентина отмечается и в католической, и в православной традиции, однако в разные даты: католики почитают его 14 февраля, а православные - 12 августа

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

"Мы, в Православной церкви Украины, призываем посвящать истинной любви каждый день, проявляя ее к ближним в своих благих делах, вместо того чтобы дарить символические материальные подарки один раз в году", - говорится в сообщении.

ПЦУ подчеркивает, что память святого Валентина отмечается и в католической, и в православной традиции, однако в разные даты: католики почитают его 14 февраля (однако не у общем календаре, где в этот день почитаются святые Кирилл и Мефодий, а в " Римском мартирологе ", где указаны местные дни памяти); православные - 12 августа. К тому же праздник, который принято отмечать 14 февраля как день влюбленных, на самом деле не соответствует фактам из реальной жизни святого Валентина.