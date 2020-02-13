Скандальный внук Назарбаева попросил политического убежища в Британии "из-за давления семьи"

13 февраля, 2020, 11:24

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил политического убежища в Великобритании

Такой поступок он объясняет давлением на него со стороны его семьи, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Айсултан заявил, что владеет информацией о коррупции между Казахстаном и Россией в больших масштабах. А также о миллиардах долларов, украденных у населения.

Кроме того, внук лидера нации отметил, что не понимает, почему США не вводят санкции против России и игнорируют власти Казахстана.

Ранее 28-летнего Айсултана Назарбаева приговорили к условному сроку за его нападение на полицейского в Лондоне. Приговор предусматривал испытательный срок на 18 месяцев, продолжение лечения от наркозависимости, общественные работы и штраф.

Назарбаева признали виновным в том, что он, находясь под воздействием наркотиков, сопротивлялся полицейским, ударил и укусил одного из них. По версии следствия, на руке офицера полиции остался глубокий след от укуса, а из раны "обильно текла кровь".

Что известно о внуке Назарбаева

29-летний Айсултан Назарбаев - сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и его опального зятя, ныне покойного Рахата Алиева. Айсултан закончил Королевскую военную академию в Сандхерсте и был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана. В 2017 году работал в федерации футбола Казахстана.

Согласно судебным документам, 3 июня этого года Айсултан Назарбаев устроил переполох в одном из отелей в центре Лондона. Он выбегал на балкон и угрожал покончить с собой. Администрация вызвала полицию.

5 июня похожий инцидент повторился в квартире по Тависток-стрит в центре Лондона. Назарбаев был на балконе и что-то выкрикивал. Соседи решили, что он кричит террористические лозунги, и вызвали полицию. По версии защиты, Назарбаев выкрикивал слово "Аллах", потому что он просил о помощи.

В суде показали видеозапись с камеры, которая была на полицейском, который пытался задержать Назарбаева.

На записи видно, как полицейский приказал Назарбаеву лечь на пол и не двигаться. Назарбаев ослушался и двинулся в сторону полицейского. Тот минимум трижды применил электрошокер.

В какой-то момент Назарбаев смог сорвать с себя часть электрошокера, которая подавала заряд, и атаковал полицейского. Этот момент плохо видно на камере - зато видно, как из руки офицера начинает капать кровь. Затем прибыла подмога, и Назарбаева задержали. У полицейского остался шрам. Также ему понадобилось время для восстановления уверенности в себе и уверенности в возможности продолжения службы.

Согласно отчету полиции, внук казахстанского лидера в целом пытался сопротивляться действиям полицейских в течение 53 минут.

Инцидент начался с того, что Назарбаев проник в квартиру девушки по имени Ксения Шевелева. Она утверждает, что не знает Назарбаева. Судя по всему, он попал в ее квартиру через балкон - мебель на балконе и внутри квартиры повреждены, как и другие вещи. Она нашла в ящике своего стола паспорт и кошелек Назарбаева, а в стиральной машинке - его вещи. Ущерб, нанесенный квартире и вещам девушки, оценен в 5000 фунтов. Она также испытывала страх и проблемы со сном после инцидента.

Однако полицейского вызвала женщина с другой квартиры, на балкон которой он проник позже. Полицейский прибыл на место один и пытался предотвратить проникновение Назарбаева в квартиру.

В 2007 году Назарбаеву было вынесено предупреждение в Казахстане за драку в ночном клубе. Кроме этих случаев характеристики о нем положительные.

В отчете из клиники Priory, где Назарбаев лечился от наркотической зависимости, говорится, что внук Назарбаева выполнял предписания врачей и показал большой прогресс в лечении.

Судья сказал, что принял во внимание успехи в лечении и решил, что дальнейшее лечение лучше продолжать на свободе, чем в тюрьме. Адвокат Назарбаева от его имени сказал, что почувствовал огромное облегчение, услышав приговор. Сам Назарбаев пока отказался говорить с BBC.

Адвокат в интервью BBC отметил, что доволен приговором. И что его подзащитный с момента задержания прошел огромный путь, и теперь совсем другой человек, который стал на путь исправления.