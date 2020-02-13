Сенат Италии разрешил судить Сальвини за нежелание пускать мигрантов в Италию

13 февраля, 2020, 16:56

Сенат Италии позволил привлечение к уголовной ответственности лидера партии Лига, бывшего вице-премьера Италии Маттео Сальвини по делу о незаконном лишении свободы 131 мигранта

Об этом сообщает The Guardian .

В декабре 2019 года суд министров в Катании, Сицилия, выдвинул Сальвини обвинения в превышении полномочий и незаконном лишении свободы. Он не пустил на территорию Италии нелегальных мигрантов, которых подобрал корабль береговой охраны Gregoretti.

На то, чтобы начать судебное разбирательство, трибуналу необходимо было одобрение Сената. Большинство сенаторов проголосовали за то, чтобы снять депутатский иммунитет с Сальвини и санкционировать процесс.

В 2018 году Сальвини, занимая пост министра внутренних дел, отказался позволить 131 мигранту сойти на берег в итальянском порту. Мигрантов подобрал крейсер ВМС Италии Gregoretti в Средиземном море.

Сальвини позволил им сойти на берег только после того, как Германия, Португалия, Франция, Люксембург и Ирландия согласились принять большинство из них.

Сальвини, глава партии "Лига", может в конце концов получить до 15 лет тюрьмы, если его признают виновным. Осуждение также может лишить его права занимать политические должности.

Политик заявил, что готов сесть в тюрьму по этому делу.