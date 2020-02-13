СБУ объявила подозрения главарям оккупантов из группировки "Сомали" за обстрел Авдеевки с "Градов"

13 февраля, 2020, 18:05

Служба безопасности установила обстоятельства террористического акта, совершенного в Авдеевке Донецкой области 26 января 2015 года боевиками незаконного вооруженного формирования "Сомали"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следователи задокументировали, что обстрел мирных жилых кварталов районного центра с населением в несколько десятков тысяч человек реактивными системами залпового огня "Град" осуществлялся с территории, временно подконтрольной террористам.

Согласно выводам комплекса экспертиз, террористы вели обстрел неуправляемыми реактивными осколочно-фугасными снарядами М-21ОФ из района городов Минеральное, Яковлевка и Ясиноватая.

Во время теракта было выпущено не менее семидесяти таких снарядов.

В результате террористического акта погибли два мирных жителей, еще двое были ранены, полностью или частично были уничтожены жилые квартиры и дома, детский сад, больница, другие коммунальные учреждения и тому подобное.

Избежать гораздо большего количества жертв удалось лишь из-за предварительного обстрела террористами города ствольной артиллерии. Большинство жителей Авдеевки оставалось в бомбоубежищах.

Следователи установили непосредственное участие в преступных обстрелах жилых кварталов Авдеевки боевиков двух подразделений 1-й отдельной батальонно-тактической группы "Сомали".

Гаубичной батареей командовал "гвардии подполковник" с позывным "Море", который непосредственно оказывал необходимые для прицеливания расчеты и координаты.

Артиллерийская реактивная батарея в составе двух единиц реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" выполняла указания своего главаря по кличке "Академик". Он после согласования обстрелов с командиром "Гиви" отдавал команду открыть огонь.

"Перехваченные СБ Украины переговоры террористов "Сомали" свидетельствуют, что именно они координировали и осуществляли обстрел "Град" мирного города, где в то время не находилось ни одного украинского военного", - утверждают в СБ.

Следователи СБУ говорят, что задокументировали всю цепочку организации, координации и выполнения боевиками бандформирования этого преступления против мирного населения. Сейчас наемнику пророссийского НЗФ "гвардии подполковнику Морю" сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 258, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, его сообщнику "Академику" - ч. 3 ст. 258, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Оба боевиков объявлен в розыск.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по более 30 эпизодам обстрелов Авдеевки пророссийскими боевиками.