Рада в прошлом году закупила 171 тыс. одноразовых стаканов: "башня" из них достигла бы более 16 км

13 февраля, 2020, 19:39

Аппарат Верховной Рады Украины в 2019 году приобрел 171 тыс. одноразовых стаканчиков для питья, из них 167 500 пластиковых и 3500 бумажных

Об этом стало известно из ответа на запрос Движения ЧЕСТНО в Аппарат ВРУ.

Обычно высота малого одноразового пластикового стаканчика - около 97 мм, а "бумажного" - примерно 95 мм.

Если вычислить высоту всех поставленных друг на друга пластиковых стаканов, то длина будет достигать около 16,25 км.

Относительно "бумажных" стаканчиков, то их суммарная длина составит примерно 333 м. Вместе длина и пластиковых, и бумажных стаканов - около 16,6 км. Такое расстояние, например, имеет дорога от станции метро "Бориспольская" в аэропорт "Борисполь".

В кулуарах Верховной Рады стоят кулеры с водой, где нардепы, журналисты, работники Аппарата и другие посетители могут пить воду из одноразовых стаканчиков.