 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Ворскла" подписала контракт с хорватским футболистом

"Ворскла" подписала контракт с хорватским футболистом


фото: vorskla.com.ua
Хорватский полузащитник Давид Пуцлин ближайшие полтора года будет защищать цвета полтавской "Ворсклы"

Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.

Полузащитник уже принял участие в последнем товарищеском матче "Ворсклы", где отметился голом. Запомнился неплохой техникой, видением поля.

27-летний Пуцлин может также закрыть позицию центрального полузащитника, атакующего полузащитника и левого вингера.

За свою карьеру Давид Пуцлин играл за хорватские "Славен", "Истру" и немецкий "Саарбрюккен". В целом провел 159 матчей, забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.

  • 22 февраля впервые в истории чемпионата Украины по футболу, будет задействована система VAR, система видеопомощи арбитрам будет задействована в матче "Динамо" - "Ворскла" .
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 февраля, 2020 четверг

больше новостей

13 февраля, 2020 четверг

12 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать