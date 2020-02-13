"Ворскла" подписала контракт с хорватским футболистом
13 февраля, 2020, 14:44
Хорватский полузащитник Давид Пуцлин ближайшие полтора года будет защищать цвета полтавской "Ворсклы"
Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.
Полузащитник уже принял участие в последнем товарищеском матче "Ворсклы", где отметился голом. Запомнился неплохой техникой, видением поля.
27-летний Пуцлин может также закрыть позицию центрального полузащитника, атакующего полузащитника и левого вингера.
За свою карьеру Давид Пуцлин играл за хорватские "Славен", "Истру" и немецкий "Саарбрюккен". В целом провел 159 матчей, забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.
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