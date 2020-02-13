"Ворскла" подписала контракт с хорватским футболистом

13 февраля, 2020, 14:44

Хорватский полузащитник Давид Пуцлин ближайшие полтора года будет защищать цвета полтавской "Ворсклы"

Об этом сообщает официальный сайт полтавского клуба.

Полузащитник уже принял участие в последнем товарищеском матче "Ворсклы", где отметился голом. Запомнился неплохой техникой, видением поля.

27-летний Пуцлин может также закрыть позицию центрального полузащитника, атакующего полузащитника и левого вингера.

За свою карьеру Давид Пуцлин играл за хорватские "Славен", "Истру" и немецкий "Саарбрюккен". В целом провел 159 матчей, забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.