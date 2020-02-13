"В этой войне праведники - солдат, доброволец и волонтер, остальные - грешники": Бессмертный об отсутствии военного положения и невыполнении обязательств

13 февраля, 2020, 22:12

Об этом он рассказал в программе "Политклуб с Виталием Портниковым" на Еспресо.TV.

"Надо понимать, в войнах побеждают армии, побеждают оборонно-промышленные комплексы. В войнах побеждает богатый украинец. В этой войне есть три праведника: это солдат, доброволец и волонтер. Все

другие, в том числе и мы, кто в этот процесс вовлечен был и делали праведные вещи - мы все грешники", - сказал Бессмертный.

Дипломат не понимает, как объяснить, что на шестом году войны не введено в действие закон о правовом режиме военного

состояния, об обороне.

"За эти 6 лет создано квазизаконодательство, не выполнена ни одна Женевская конвенция. Хорошо, Россия с Путиным - орда, захватчики. Почему Украина не выполняет Женевские конвенции о статусе военнопленных, о праве граждан, находящихся на территории, где идет война? Конвенция о международных договорах говорит, соглашения, заключаемые под давлением, с момента подписания недействительны", - сказал он, имея в виду так называемый "Минск-2"