"В этой войне праведники - солдат, доброволец и волонтер, остальные - грешники": Бессмертный об отсутствии военного положения и невыполнении обязательств
Об этом он рассказал в программе "Политклуб с Виталием Портниковым" на Еспресо.TV.
"Надо понимать, в войнах побеждают армии, побеждают оборонно-промышленные комплексы. В войнах побеждает богатый украинец. В этой войне есть три праведника: это солдат, доброволец и волонтер. Все
другие, в том числе и мы, кто в этот процесс вовлечен был и делали праведные вещи - мы все грешники", - сказал Бессмертный.
Дипломат не понимает, как объяснить, что на шестом году войны не введено в действие закон о правовом режиме военного
состояния, об обороне.
"За эти 6 лет создано квазизаконодательство, не выполнена ни одна Женевская конвенция. Хорошо, Россия с Путиным - орда, захватчики. Почему Украина не выполняет Женевские конвенции о статусе военнопленных, о праве граждан, находящихся на территории, где идет война? Конвенция о международных договорах говорит, соглашения, заключаемые под давлением, с момента подписания недействительны", - сказал он, имея в виду так называемый "Минск-2"
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