"Укроборонпром" выиграл суд у российской компании в деле против завода "Артема", - Найем
13 февраля, 2020, 21:25
Государственный концерн "Укроборонпром" выиграл суд у российской компании "Авиа-ФЭД-Сервис" по делу против завода "Артема"
Об этом сообщил заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Мустафа Найем в Facebook.
По словам Найема, российская компания потребовала от украинского оборонного завода "Артема" выплатить в принудительном порядке и вопреки санкциям почти 55 млн грн за контракты на изготовление товаров двойного назначения.
"Для понимания завод "Артема" один из стратегических производителей авиационных управляемых ракет класса "воздух-воздух", автоматизированных комплексов для подготовки и технического обслуживания авиационных управляемых средств поражения, противотанковых управляемых ракет, а также приборов и оборудования для авиационных летательных аппаратов", - пояснил он.
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