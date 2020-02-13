"Укроборонпром" выиграл суд у российской компании в деле против завода "Артема", - Найем

13 февраля, 2020, 21:25

Государственный концерн "Укроборонпром" выиграл суд у российской компании "Авиа-ФЭД-Сервис" по делу против завода "Артема"

Об этом сообщил заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Мустафа Найем в Facebook.

По словам Найема, российская компания потребовала от украинского оборонного завода "Артема" выплатить в принудительном порядке и вопреки санкциям почти 55 млн грн за контракты на изготовление товаров двойного назначения.

"Для понимания завод "Артема" один из стратегических производителей авиационных управляемых ракет класса "воздух-воздух", автоматизированных комплексов для подготовки и технического обслуживания авиационных управляемых средств поражения, противотанковых управляемых ракет, а также приборов и оборудования для авиационных летательных аппаратов", - пояснил он.