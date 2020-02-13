"США сами делали подобное": Блумберг заявил, что Россия вторглась в Украину из-за расширения НАТО

13 февраля, 2020, 13:12

Бывший мэр Нью-Йорка и участник праймериз Демократической партии Майк Блумберг сравнил агрессию России против Украины с аннексией Калифорнии США

Об этом сообщает Washington Post .

Как пишет автор издания Джош Рогин, с таким неоднозначным заявлением Блумберг выступил в феврале 2015 году в комментарии для института Аспена.

Комментируя российскую агрессию через год после аннексии Крыма и вторжения на Донбасс миллиардер заявил, что одной из причин такого поведения Москвы является "борьба за сферы влияния" и расширение НАТО.

"Одна из причин, по которой Путин отреагировал так, - это противодействие расширению НАТО к границам России ... Если вы почитаете российскую историю, то увидите, что Россия всегда подвергалась вторжению извне, у них сформировался комплекс, что внешние силы хотят их завоевать", - считает Блумберг.

Блумберг сравнил противодействие Москвы расширению НАТО с отказом США мириться с советской ядерным оружием на Кубе в 1960-х годах.

"Что бы сделала Америка, если бы у нас была рядом страна, в которой многие хотели бы стать американцем? Вам это не напоминает Техас или Калифорнию? Мы просто вошли туда и забрали ... Двести лет назад мы сделали это".

Он также сравнил захват Россией Крыма с владением США военной базой Гуантанамо на Кубе. Однако, как напоминает автор, владение этой базой предусмотрено договором от 1903 с кубинским правительством.

Блумберг тогда добавил, что не считает действия Путина в отношении Украины правомерными.

"Я не утверждаю, что Путин делает что-то хорошее или ему следует разрешать это делать, но мы сами делали подобное", - заявил Блумберг.

По мнению автора материала, Блумберг ступил на опасную тропу интерпретаций, ведь американская экспансия в 19 веке, к сожалению, отвечала тогдашним международным нормам поведения.

Напротив, нападение России на Украину стал резким отходом от международного порядка, который оставался нетронутым после окончания Второй мировой войны.