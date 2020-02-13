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Espreso.tvСпорт"Шахтер" получил лицензию для запуска телеканала

"Шахтер" получил лицензию для запуска телеканала


фото: detector.media
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал "Шахтеру" лицензию на кабельное вещание клубного телеканала FCSD

Об этом сообщает detector.media.

Коммерческий отдел "Шахтера" будет заниматься дистрибуцией и монетизацией клубного канала. Он не будет входить в "Медиа Группа Украина", которая принадлежит президенту клуба Ринату Ахметову.

Это будет первый клубный телеканал в Украине. Канал будет вещать круглосуточно и транслировать матчи "Шахтера", в том числе и архивные (клуб имеет видеоархив за 20 лет), до- и послематчевую аналитику, интервью с игроками, репортажи о жизни футбольной команды.

FCSD планирует вещать в сетях кабельных операторов, IPTV и OTT-провайдеров. Сигнал к ним будет доставлять по IP, уже есть соглашение с компанией Cosmonova, сообщил представитель "Шахтера". Также канал будет распространять свой контент на онлайн-платформе футбольного клуба - его сайте.

Канал планирует получать деньги от провайдеров, а также путем подписки и спонсоров. Телеканалу выдали лицензию на 10 лет.

 

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