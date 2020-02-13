"При увеличенном вдвое бюджете они построят столько же дорог, сколько строили мы": Омелян об обещаниях Зеленского

13 февраля, 2020, 20:23

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал планы новой власти по строительству дорог

Об этом он сказал в эфире программы "Большой Львов" на Еспресо.TV.

Омелян рассказал о проблемах власти по строительству дорог.

"Проблема 1 - он (Зеленский, - ред.) не понимает, он просто читает. Проблема 2: Ему действительно многие обещают, что все будет хорошо и он повторяет это широкой общественности. Вопрос 3: меня очень смущает факт, что при увеличенном вдвое бюджете они построят то же количество дорог, которое строили мы. Так не бывает, строительство может подорожать на 10-15% в год, а не два раза", - сказал он.

Омелян заметил, что в распределении нового правительства абсолютный финансовый перекос.

"Около трети дорожного фонда получает родная президенту Днепропетровская область. На чем я хотел заострить внимание, это все только обещания", - сказал он.

Экс-министр добавил, что на совещании президента с Укравтодором, глава службы опроверг слова Зеленского.

"Он объяснил, что с 1 марта грандиозного строительства не начнется, только там, где проведены тендеры. А "Грандиозное строительство", начнется в середине года и это, если будет финансирование", - подытожил Омелян.