"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: годовщина Минских соглашений, война на Востоке Украины

13 февраля, 2020, 17:42

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу "Политклуб" с Виталием Портниковым на телеканале Еспресо сегодня в 21:15

Ведущий и гости программы будут говорить о пятой годовщине Минских соглашений и что будет происходить дальше с процессами урегулирования ситуации на Востоке Украины и возвращения Крыма, а также повлияют ли на это кадровые перестановки в Офисе президента.