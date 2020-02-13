"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: годовщина Минских соглашений, война на Востоке Украины
13 февраля, 2020, 17:42
Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу "Политклуб" с Виталием Портниковым на телеканале Еспресо сегодня в 21:15
Ведущий и гости программы будут говорить о пятой годовщине Минских соглашений и что будет происходить дальше с процессами урегулирования ситуации на Востоке Украины и возвращения Крыма, а также повлияют ли на это кадровые перестановки в Офисе президента.
Гости программы:
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Ирина Верещук, народный депутат, "Слуга народа"
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Владимир Арьев, народный депутат, "Европейская Солидарность"
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Леся Василенко, народный депутат, "Голос"
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Роман Бессмертный , дипломат
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Геннадий Зубко, вице-премьер-министр Украины (2014 - 2019)
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Анна Гопко, народный депутат, 8-го созыва
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