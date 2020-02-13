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Espreso.tvОбщество"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: годовщина Минских соглашений, война на Востоке Украины

"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: годовщина Минских соглашений, война на Востоке Украины

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу "Политклуб" с Виталием Портниковым на телеканале Еспресо сегодня в 21:15

Ведущий и гости программы будут говорить о пятой годовщине Минских соглашений и что будет происходить дальше с процессами урегулирования ситуации на Востоке Украины и возвращения Крыма, а также повлияют ли на это кадровые перестановки в Офисе президента.

Гости программы:

  • Ирина Верещук, народный депутат, "Слуга народа"

  • Владимир Арьев, народный депутат, "Европейская Солидарность"

  • Леся Василенко, народный депутат, "Голос"

  • Роман Бессмертный , дипломат

  • Геннадий Зубко, вице-премьер-министр Украины (2014 - 2019)

  • Анна Гопко, народный депутат, 8-го созыва

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