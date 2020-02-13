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Espreso.tvОбщество"Плохо, очень плохо", - Комаровский поделился впечатлениями от работы Зеленского

"Плохо, очень плохо", - Комаровский поделился впечатлениями от работы Зеленского

Советник президента Владимира Зеленского, педиатр Евгений Комаровский признался, что результаты работы главы государства вызывают у него огромную грусть

Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, видео которого появилось на YouTube, сообщают # Буквы.

На вопрос Гордона, какие эмоции вызывают результаты работы Зеленского, Комаровский сказал, что ему очень плохо.

"Вызывают огромную грусть, огромную грусть. Просто иногда хочется рыдать и все. Мне плохо, мне очень плохо ", - сказал Комаровский.

Он отметил, что Зеленскому очень трудно быть президентом, но это не должно влиять на то, что он обещал своим избирателям.

"Зеленскому очень трудно, но тот факт, что ему тяжело, не дает ему оснований не обращать внимания на тех людей, которые от него совершенно определенного хотели и ждали", - подчеркнул Комаровский.

 

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