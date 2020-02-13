"Не изначально норвежская территория": Лавров заявил, что Россия не будет сворачивать свое присутствие на Шпицбергене

13 февраля, 2020, 13:34

С начала февраля посольство России в Норвегии опубликовало ряд заявлений, в которых обвиняет эту страну, суверенитет которой распространяется на Шпицберген, в нарушении международного договора об архипелаге от 1920 года

Об этом пишет НВ .

Так, глава МИД РФ Сергей Лавров в послании главе МИД Норвегии Ине Мари Эриксен Сорейде в связи со столетием подписания Шпицбергенского трактата заявил об "обеспокоенности" из-за ограничений на использование российского вертолета, "направленного исключительно против наших граждан порядка депортации из Шпицбергена" и якобы неправомерности установления Норвегией рыбоохранной зоны и "искусственного расширения природоохранных зон для ограничения экономической активности на архипелаге".

Отметим, что порядок депортации, о котором вспоминает Лавров, касается фигурантов санкционных списков против России, санкции против которых были введены в связи с незаконной аннексией Крыма и войной на Донбассе.



Лавров также отметил, что Россия не намерена сворачивать свое присутствие на архипелаге.

"Норвежским партнерам предложено провести двусторонние консультации для устранения ограничений в деятельности российских структур на архипелаге", - говорится в его заявлении.

После этого посольство России в Норвегии опубликовало на своей странице в Facebook комментарий для сайта Е24, в котором сказано, что "на Шпицбергене накопились проблемы".

"Российские обращения к норвежской стороне по этому поводу не означают, что мы ставим под сомнение норвежский суверенитет над архипелагом. Вместе с тем Шпицберген - "не исконно норвежская территория", архипелаг получен Осло на условиях, прописанных в Договоре 1920", - заявили российские дипломаты.

Они утверждают, что "правовой режим, установленный Договором о Шпицбергене в 1920 г., полностью распространяется на континентальный шельф архипелага в пределах так называемого "Шпицбергенского квадрата".

Согласно заявлению, Россия "расценивает вынесение на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа участков, расположенных в пределах действия Договора о Шпицбергене 1920 года, как нарушающее обязательства Норвегии по Договору о Шпицбергене".

"И таких практических вопросов очень много. Решать их можно путем переговоров или ультиматумов. Мы предлагаем переговоры и консультации", - подытожили в российском дипломатическом представительстве.

О "проблемах, накопившихся на Шпицбергене", говорится и в заявлении посольства России в Норвегии, опубликованном на его странице в Facebook, 12 февраля.