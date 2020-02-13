"Коронавирус - это маркетинговый ход", - нардеп-"слуга" Василевская-Смаглюк

13 февраля, 2020, 17:49

Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк назвала коронавирус "маркетинговым ходом, чтобы продать побольше масок"

Об этом Василевская-Смаглюк заявила в эфире одного из телеканалов.

"В нашей фракции поделились депутаты на два лагеря: одни считают, что коронавирус - это действительно угроза, а другие - что это маркетинговый ход, чтобы продать побольше масок. Я принадлежу ко второй категории, считаю, что это маркетинговый ход, но на всякий случай запаслась респираторами, купила 10 штук по 150 грн, чтобы было", - сказала Василевская-Смаглюк.

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