"Это шаг к легализации аннексии Крыма": комитет Рады рекомендует не давать воду на полуостров

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передает Радио Свобода .

"Мы категорически против любой помощи агрессору. Согласно Женевской конвенции, документам ООН, обеспечение всем необходимым оккупированных территорий является ответственностью агрессора. И, тем более, говорится в первую очередь о технической воде для предприятий, в том числе военных. Поставлять (воду) и помогать им - это какая-то ерунда и вообще шаг к легализации этой аннексии и оккупации. Мы категорически против этого ", - отметил Гончаренко.

По его словам, данная рекомендация имеет политические последствия.

"Это позиция комитета Верховной Рады. Но ввиду того, что эту тему в последнее время активно продвигают отдельные депутаты, в частности глава фракции "Слуга народа", мы думаем, что это важно и ее важно учитывать", - отметил Гончаренко.

Напомним, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия согласен пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу.