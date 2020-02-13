"Это шаг к легализации аннексии Крыма": комитет Рады рекомендует не давать воду на полуостров
Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передает Радио Свобода .
"Мы категорически против любой помощи агрессору. Согласно Женевской конвенции, документам ООН, обеспечение всем необходимым оккупированных территорий является ответственностью агрессора. И, тем более, говорится в первую очередь о технической воде для предприятий, в том числе военных. Поставлять (воду) и помогать им - это какая-то ерунда и вообще шаг к легализации этой аннексии и оккупации. Мы категорически против этого ", - отметил Гончаренко.
По его словам, данная рекомендация имеет политические последствия.
"Это позиция комитета Верховной Рады. Но ввиду того, что эту тему в последнее время активно продвигают отдельные депутаты, в частности глава фракции "Слуга народа", мы думаем, что это важно и ее важно учитывать", - отметил Гончаренко.
- Нардеп от " Слуги народа " Камельчук поддержал возобновление подачи воды в аннексированный Крым.
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