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Espreso.tvОбщество"Делают, а потом смотрят на реакцию людей": журналист Мартынюк о попытках власти выполнять прихоти Кремля

"Делают, а потом смотрят на реакцию людей": журналист Мартынюк о попытках власти выполнять прихоти Кремля

Журналист и историк Ростислав Мартынюк сказал, что власть пойдет на непубличные компромиссы с Москвой и будет сверять часы с настроениями в обществе

Об этом он сказал в программе "Вечер с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.

"Они (власть - ред) сначала делают, а потом либо обосновывают, либо смотрят на реакцию людей. Или говорят, как по воде в Крым, что это вырвано из контекста. Гибкость, как раз в том и состоит, что они будут так или иначе пытаться выполнять прихоти Москвы ", - сказал он.

Мартынюк отметил, что власть будет подавать Кремлю сигналы, что она является гибкой.

"В то же время будут наблюдать за очень сложным и непостоянным малороссийским народом, чтобы он здесь "стартанул", как он это любит время от времени. Гибкость заключается в том, они будут идти на непубличные компромиссы в сторону Москвы и сверять часы с общественными настроениями", - отметил журналист.

  • Напомним, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия согласен пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу.

  • Арахамия заявил, что позиция фракции о восстановлении водоснабжения в оккупированный полуостров Крым остается неизменной, а его собственные слова были вырваны из контекста.

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