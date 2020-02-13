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Espreso.tvСпорт"Челси" готов заплатить 60 млн евро за 16-летнего футболиста

"Челси" готов заплатить 60 млн евро за 16-летнего футболиста


фото: Getty Images
16-летний хавбек "Бирмингема" Джуд Беллингем может перейти в "Челси" за 60 млн евро

Об этом сообщает The Sun.

По информации источника игроком также интересуется "Манчестер Юнайтед", который в январе предлагал за футболиста более 35 млн евро. "Челси" готов заплатить за Джуда Беллингема 60 млн евро, включая различные бонусы.

16-летний хавбек дебютировал за "Бирмингем" в августе 2019 года, став самым молодым игроком, который выступал за "Бирмингем"

В текущем сезоне Беллингем провел 31 матч, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

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