"Челси" готов заплатить 60 млн евро за 16-летнего футболиста

13 февраля, 2020, 11:30

16-летний хавбек "Бирмингема" Джуд Беллингем может перейти в "Челси" за 60 млн евро

Об этом сообщает The Sun.

По информации источника игроком также интересуется "Манчестер Юнайтед", который в январе предлагал за футболиста более 35 млн евро. "Челси" готов заплатить за Джуда Беллингема 60 млн евро, включая различные бонусы.

16-летний хавбек дебютировал за "Бирмингем" в августе 2019 года, став самым молодым игроком, который выступал за "Бирмингем"

В текущем сезоне Беллингем провел 31 матч, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.