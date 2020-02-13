ПСЖ готов платить Мбаппе 50 млн евро в год, чтобы тот не переходил в "Реал"
13 февраля, 2020, 13:45
Французский ПСЖ готов платить Килиану Мбаппе космическую зарплату в размере 50 млн евро в год, чтобы тот не переходил в мадридский "Реал"
Об этом сообщает As.com .
По информации источника, ПСЖ предлагает 21-летнему футболисту обновленный контракт с зарплатой в размере 50 млн евро в год. Такими деньгами руководство клуба хочет удержать 21-летнего игрока от трансфера в мадридский "Реал".
Французы готовы предложить такой контракт Мбаппе после Евро-2020. Текущий контракт форварда заканчивается летом 2022 года, нынешняя зарплата футболиста составляет около 15 млн евро в год ..
В текущем сезоне Мбаппе сыграл 28 матчей, забил 24 мяча и отдал 14 результативных передач.
- 28 января сообщалось, что нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе может перейти в английский "Ливерпуль" за 250 млн евро.
- 23 января французский футболист ПСЖ Килиан Мбаппе забил в матче Кубка французской лиги гол рукой.
- 27 декабря сообщалось, что французский ПСЖ готов предложить французскому нападающему Килиана Мбаппе контракт на 5 лет с зарплатой в 32 млн евро в год.
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