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Espreso.tvСпортПСЖ готов платить Мбаппе 50 млн евро в год, чтобы тот не переходил в "Реал"

ПСЖ готов платить Мбаппе 50 млн евро в год, чтобы тот не переходил в "Реал"


фото: Reuters
Французский ПСЖ готов платить Килиану Мбаппе космическую зарплату в размере 50 млн евро в год, чтобы тот не переходил в мадридский "Реал"

Об этом сообщает As.com .

По информации источника, ПСЖ предлагает 21-летнему футболисту обновленный контракт с зарплатой в размере 50 млн евро в год. Такими деньгами руководство клуба хочет удержать 21-летнего игрока от трансфера в мадридский "Реал".

Французы готовы предложить такой контракт Мбаппе после Евро-2020. Текущий контракт форварда заканчивается летом 2022 года, нынешняя зарплата футболиста составляет около 15 млн евро в год ..

В текущем сезоне Мбаппе сыграл 28 матчей, забил 24 мяча и отдал 14 результативных передач.

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