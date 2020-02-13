Правительство выделило 3,5 млн гривень на конкурс полезных IТ-проектов

13 февраля, 2020, 14:48

В Украине стартовал прием заявок на конкурс IТ-проектов на основе открытых данных Open Data Challenge

Об этом сообщила пресс-служба организатора конкурса фонда TAPAS.

Согласно сообщению, в этом году призовой фонд составит 3,5 млн грн и станет самым большим за все четыре года существования конкурса.

В конкурсе примут участие 20 команд, которые должны будут разработать полезный для Украины проект. Отмечается, что конкурс проходит при поддержке Министерства цифровой трансформации.

"В борьбе с коррупцией и принятии обоснованных решений, в решении насущных общественных вопросов - открытие данных чрезвычайно важно", - отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Также Федоров добавил, что вскоре его ведомство начинает работу над четвертой редакцией Постановления 835, чтобы расширить перечень обязательных к публикации наборов данных и определить приоритетные для общества сфер, в которых это необходимо.

В этом году поддержку проектам будут предоставлять Chief Digital Transformation Officers (CDTO) из профильных министерств. Они помогут открывать необходимые для проектов наборы данных, перечисленные в Постановлении 835. Доступ к этим данным у участников конкурса появится впервые.

Также в этом году финалисты предыдущих Open Data Challenge, которые продолжают развивать свои проекты, получат суперприз в 1,5 млн грн. Приз будут давать за разработку нового функционала продукта с наибольшим антикоррупционным влиянием.

Заявки на конкурс будут принимать до 25 марта. Отобранные команды продемонстрируют потенциал своих проектов во время полуфинала 25-26 апреля. Период полной разработки стартует с 4 мая, а финальные демо-версии участники представят в сентябре.