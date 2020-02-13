 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПравительство выделило 3,5 млн гривень на конкурс полезных IТ-проектов

Правительство выделило 3,5 млн гривень на конкурс полезных IТ-проектов

В Украине стартовал прием заявок на конкурс IТ-проектов на основе открытых данных Open Data Challenge

Об этом сообщила пресс-служба организатора конкурса фонда TAPAS.

Согласно сообщению, в этом году призовой фонд составит 3,5 млн грн и станет самым большим за все четыре года существования конкурса.

В конкурсе примут участие 20 команд, которые должны будут разработать полезный для Украины проект. Отмечается, что конкурс проходит при поддержке Министерства цифровой трансформации.

"В борьбе с коррупцией и принятии обоснованных решений, в решении насущных общественных вопросов - открытие данных чрезвычайно важно", - отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Также Федоров добавил, что вскоре его ведомство начинает работу над четвертой редакцией Постановления 835, чтобы расширить перечень обязательных к публикации наборов данных и определить приоритетные для общества сфер, в которых это необходимо.

В этом году поддержку проектам будут предоставлять Chief Digital Transformation Officers (CDTO) из профильных министерств. Они помогут открывать необходимые для проектов наборы данных, перечисленные в Постановлении 835. Доступ к этим данным у участников конкурса появится впервые.

Также в этом году финалисты предыдущих Open Data Challenge, которые продолжают развивать свои проекты, получат суперприз в 1,5 млн грн. Приз будут давать за разработку нового функционала продукта с наибольшим антикоррупционным влиянием.

Заявки на конкурс будут принимать до 25 марта. Отобранные команды продемонстрируют потенциал своих проектов во время полуфинала 25-26 апреля. Период полной разработки стартует с 4 мая, а финальные демо-версии участники представят в сентябре.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 февраля, 2020 четверг

больше новостей

13 февраля, 2020 четверг

12 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать