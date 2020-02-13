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Espreso.tvОбществоПоявилось видео с места аварии микроавтобуса в России, где погибли украинцы

Появилось видео с места аварии микроавтобуса в России, где погибли украинцы


фото: Скріншот
В сети появилось видео с места аварии в Псковской области Российской Федерации, жертвами которой стали восемь граждан Украины

На видео можно видеть последствия столкновения микроавтобуса с грузовиком.

Автобус получил серьезные повреждения.

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