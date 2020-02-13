Появилось видео с места аварии микроавтобуса в России, где погибли украинцы
13 февраля, 2020, 11:04
В сети появилось видео с места аварии в Псковской области Российской Федерации, жертвами которой стали восемь граждан Украины
На видео можно видеть последствия столкновения микроавтобуса с грузовиком.
Автобус получил серьезные повреждения.
- Ранее российские СМИ писали, что в России произошло ДТП , в котором погибли 8 украинцев.
- В ГСЧС подтвердили гибель украинцев.
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