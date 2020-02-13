Порошенко примет участие в Мюнхенской сфере безопасности конференции
13 февраля, 2020, 12:26
14-16 февраля на приглашение организаторов пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко примет участие в Мюнхенской сфере безопасности конференции
Об этом сообщает пресс-служба партии.
При обсуждении проблематики региональной безопасности, а также в ходе двусторонних встреч Петр Порошенко планирует поднять вопрос о невыполнении Российской Федерацией Минских договоренностей, подчеркнуть необходимость укрепления проукраинской международной коалиции и усиления санкционного режима в отношении России в ответ на продолжающуюся агрессию против Украины, а также создание международной платформы по восстановлению суверенитета Украины над Крымом.
Кроме этого, пятый президент Украины обсудит пути ускорения европейской и евроатлантической интеграции нашего государства и увеличение международной поддержки на цели реформ.
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