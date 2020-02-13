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Espreso.tvОбществоПорошенко примет участие в Мюнхенской сфере безопасности конференции

Порошенко примет участие в Мюнхенской сфере безопасности конференции


фото: https://eurosolidarity.org/
14-16 февраля на приглашение организаторов пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко примет участие в Мюнхенской сфере безопасности конференции

Об этом сообщает пресс-служба партии.

При обсуждении проблематики региональной безопасности, а также в ходе двусторонних встреч Петр Порошенко планирует поднять вопрос о невыполнении Российской Федерацией Минских договоренностей, подчеркнуть необходимость укрепления проукраинской международной коалиции и усиления санкционного режима в отношении России в ответ на продолжающуюся агрессию против Украины, а также создание международной платформы по восстановлению суверенитета Украины над Крымом.

Кроме этого, пятый президент Украины обсудит пути ускорения европейской и евроатлантической интеграции нашего государства и увеличение международной поддержки на цели реформ.

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