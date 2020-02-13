Порошенко примет участие в Мюнхенской сфере безопасности конференции

13 февраля, 2020, 12:26

Об этом сообщает пресс-служба партии.

При обсуждении проблематики региональной безопасности, а также в ходе двусторонних встреч Петр Порошенко планирует поднять вопрос о невыполнении Российской Федерацией Минских договоренностей, подчеркнуть необходимость укрепления проукраинской международной коалиции и усиления санкционного режима в отношении России в ответ на продолжающуюся агрессию против Украины, а также создание международной платформы по восстановлению суверенитета Украины над Крымом.

Кроме этого, пятый президент Украины обсудит пути ускорения европейской и евроатлантической интеграции нашего государства и увеличение международной поддержки на цели реформ.