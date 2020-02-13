Основные госорганы подключили к одному сервису, - Дубилет назвал "победу недели"

13 февраля, 2020, 09:25

К сервису check.gov.ua подключили все основные государственные органы, что поможет сэкономить время и средства украинцев

Об этом министр кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал в Telegram.

По словам Дубилета, в сервис check.gov.ua вошли:

1. Сервисные центры МВД (водительские удостоверения, справка о несудимости и т.д.).

2. Миграционная служба (паспорта, загранпаспорта и т.д.).

3. ЗАГСы (все услуги по поводу рождения, брака и т.п.).

4. ЦНАП (услуги Миграционной службы и ЗАГСов).

5. Услуги в областных государственных администрациях (лицензии, выписки и т.п.).

Он отметил, что больше не нужно будет тратить время на то, чтобы принести в эти органы банковские квитанции об уплате.

"Можно просто оплачивать услуги через Интернет-банк или мобильное банковское приложение (можно прямо на месте) и дать номер квитанции работнику государственного учреждения", - пояснил Дубилет.

Также министр Кабмина отметил, что, кроме времени, для украинцев это будет сбережение и денег.

"Потому что часто именно из-за требования бумажных квитанций люди вынуждены оплачивать услуги через "местные" банки с гигантскими комиссиями", - добавил чиновник.

Сообщается, что работники этих государственных учреждений получили служебные инструкции.

"Но если вдруг кто-то из списка выше все равно требует квитанцию в бумажной форме, звоните нам на горячую линию 1545, будем дополнительно разъяснять. Сейчас к сервису Check присоединены уже три банка, в стадии подключения - еще 10 учреждений", - резюмировал он .