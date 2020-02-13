Оккупанты на Донбассе трижды за сутки нарушили режим тишины

13 февраля, 2020, 09:10

12 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник вел огонь из запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Вчера, 12 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.