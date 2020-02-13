Оккупанты на Донбассе трижды за сутки нарушили режим тишины
13 февраля, 2020, 09:10
12 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Противник вел огонь из запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Вчера, 12 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.
С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.
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