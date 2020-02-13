Оккупанты на Донбассе 5 раз обстреляли позиции сил ООС
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенных Минскими договоренностями миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела по нашим позициям, а именно: рядом с Лебединским - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку с населенным пунктом Березовое - из стрелкового оружия; в районе Славного - из автоматической станковой гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
вблизи Новомихайловки - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
Один вражеский обстрелов был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: рядом с Новотошковским - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 6 мин.
13 февраля в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
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