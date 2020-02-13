Оккупанты на Донбассе 5 раз обстреляли позиции сил ООС

13 февраля, 2020, 18:25

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенных Минскими договоренностями миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела по нашим позициям, а именно: рядом с Лебединским - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку с населенным пунктом Березовое - из стрелкового оружия; в районе Славного - из автоматической станковой гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

вблизи Новомихайловки - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Один вражеский обстрелов был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: рядом с Новотошковским - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 6 мин.

13 февраля в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.