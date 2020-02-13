Обыски на "1+1", дело "Привата" и увольнение Богдана: ток-шоу "Говорит Большой Львов" в 19:15

13 февраля, 2020, 18:43

Ведущие и гости ток-шоу из крупнейшего украиноязычного города мира - "Говорит Большой Львов" обсудят сегодня в студии: обыски на телеканале олигарха Коломойского, замороженное дело Приватбанка и увольнение Андрея Богдана