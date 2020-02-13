Обыски на "1+1", дело "Привата" и увольнение Богдана: ток-шоу "Говорит Большой Львов" в 19:15
13 февраля, 2020, 18:43
Ведущие и гости ток-шоу из крупнейшего украиноязычного города мира - "Говорит Большой Львов" обсудят сегодня в студии: обыски на телеканале олигарха Коломойского, замороженное дело Приватбанка и увольнение Андрея Богдана
Начало программы в 19.15.
В студию придут:
- София Федина - народный депутат Украины, "ЕС"
- Андрей Кот - Народный депутат Украины, депутатская группа "Доверие"
- Роман Лозинский - Народный депутат Украины, "Голос"
- Андрей Рева - Министр социальной политики (2016 -2019рр.)
- Алексей Кайда - Народный депутат Украины VII созыва
- Ирина Фарион - Народный депутат Украины VII созыва
- Игорь Васюник - Народный депутат Украины VII и VIII созывов
- Николай Савельев - главный редактор газеты "Ратуша"
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