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Espreso.tvОбществоОбыски на "1+1", дело "Привата" и увольнение Богдана: ток-шоу "Говорит Большой Львов" в 19:15

Обыски на "1+1", дело "Привата" и увольнение Богдана: ток-шоу "Говорит Большой Львов" в 19:15

Ведущие и гости ток-шоу из крупнейшего украиноязычного города мира - "Говорит Большой Львов" обсудят сегодня в студии: обыски на телеканале олигарха Коломойского, замороженное дело Приватбанка и увольнение Андрея Богдана

Начало программы в 19.15.

В студию придут:

  • София Федина - народный депутат Украины, "ЕС"
  • Андрей Кот - Народный депутат Украины, депутатская группа "Доверие"
  • Роман Лозинский - Народный депутат Украины, "Голос"
  • Андрей Рева - Министр социальной политики (2016 -2019рр.)
  • Алексей Кайда - Народный депутат Украины VII созыва
  • Ирина Фарион - Народный депутат Украины VII созыва
  • Игорь Васюник - Народный депутат Украины VII и VIII созывов
  • Николай Савельев - главный редактор газеты "Ратуша"
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