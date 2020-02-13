Нидерланды отказали РФ в праве судить россиян, обвиняемых в сбивании MH17

13 февраля, 2020, 10:20

Нидерланды отклонили предложение России передать ей уголовное преследование трех россиян, подозреваемых в причастности к катастрофе рейса MH17

Об этом сообщает RFE / RL .

Как отмечается, Россия отправила запрос еще в октябре 2019 года.

"Министерство юстиции и безопасности ответило, что передача нидерландской властью уголовного производства в отношении трех российских подозреваемых не является вариантом и не была принята во внимание", - говорится в письме министра юстиции Нидерландов Ферда Грапперхауса к парламенту.

Грапперхаус заявил, что суд над подозреваемыми "является важным шагом в установлении истины и справедливости для всех 298 жертв рейса MH17 и их родственников".

"Правительство полностью уверено в независимости и качества нидерландского правосудия", - отметил он.

Считается, что трое российских граждан и четвертый подозреваемый, гражданин Украины, проживают в России.

Нидерланды возглавляют международное расследование по факту катастрофы 17 июля 2014 г. самолета MH17, в результате чего погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Около двух третей жертв были гражданами Нидерландов.

Международная следственная группа в 2016 году объявила, что ракетный комплекс "Бук", используемый в сбивании самолета, прибывшего из России, а затем в мае 2018 года пришла к выводу, что 53-я зенитная ракетная бригада России перевезла "Бук" в 2014 году в Украину и из Украины.

Россия отрицает свою причастность к катастрофе.

Первое слушание по делу MH17 назначено на 9 марта в здании суда строгого режима недалеко от Амстердамского аэропорта Схипхол.