Нужно наказывать тех, кто незаконно переселяется в аннексированный Крым, - Чубаров

13 февраля, 2020, 10:53

С территории Крыма вытесняют граждан Украины, а на их место незаконно заселяют россиян, поэтому необходимо предусмотреть изменения в законодательстве для наказания тех, кто незаконно попадает в ТОТ АР Крым на проживание

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на КПВВ "Чонгар", где состоялось выездное заседание Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей, АРК и города Севастополя, передает "Укринформ" .

"Мы должны работать над законопроектами, и у нас были определенные наработки. Я возьму только одну сферу - это не просто репрессии. Это вытесняются крымские татары и этнические украинцы. Одновременно туда переселяются граждане России. Кто нам мешает вносить в уголовный кодекс поправки, как будут преследоваться те люди, которые поселились в Крыму (несмотря на то, из какой они страны, какой они национальности) вопреки законодательству Украины", - отметил Чубаров.