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Espreso.tvОбществоНе только в Украине: промышленное производство в ЕС упало до рекордно низкого уровня за 4 года

Не только в Украине: промышленное производство в ЕС упало до рекордно низкого уровня за 4 года


фото: forbes
В декабре 2019 года промышленное производство в странах Европейского Союза сократилось на 4,1% по сравнению с декабрем 2018 года

Это стало крупнейшим месячным падением с февраля 2016 года, передает НВ.Бизнес .

Объем промышленного производства в еврозоне в декабря 2019 года упал на 2,1% по сравнению с ноябрем. Относительно декабря 2018 года промпроизводство сократилось на 4,1%.

Аналитики в среднем ожидали снижения показателя в месячном выражении на 1,6%, в годовом - на 2,3%.

Выпуск потребительских средств производства у еврозоне упал на 4% по сравнению с ноябрем, промежуточной продукции - на 1,7%, потребительских товаров - на 1,3%. Выработка электроэнергии сократилась на 0,5%.

Наиболее значительное снижение зарегистрировано во Франции (-2,9%), Италии (-2,7%), Германии (-2,5%) и Испании (-1,5%).

  • Отметим, что украинские металлурги в 2019 году сообщили о рекордном падении объемов производства. Среди причин там называют низкие мировые цены на их товары, низкий курс валют и проблемы с логистикой.

 

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