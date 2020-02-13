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Espreso.tvОбществоНАБУ расследует дела на более 220 млн грн убытков, - Сытник в комитете Рады

НАБУ расследует дела на более 220 млн грн убытков, - Сытник в комитете Рады


фото: nabu.gov.ua
Комитет парламента по вопросам предотвращения и противодействия коррупции заслушал отчет директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника о деятельности органа в течение предыдущих шести месяцев

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Сытник сообщил, что в течение второго полугодия 2019 года 84 лицам было объявлено о подозрении (за весь 2018 год было 79 подозреваемых).

"Среди привлеченных к ответственности, бывшие и нынешние народные депутаты, руководители государственных предприятий, судьи, чиновники ... По тем делам, которые расследовались во втором полугодии 2019 года, добровольно возмещено 37 млн гривен. Две сделки на сумму более двух миллиардов гривен по искам НАБУ признаны недействительными и эти решения вступили в силу ", - сказал глава НАБУ.

Кроме того, Сытник отметил, что 20 ноября 2019 года, в связи с окончанием следственных полномочий Генеральной прокуратуры, более 200 дел были переданы в НАБУ, что значительно усилило нагрузку на следователей.

"Всего по делам, которые сейчас находятся в производстве НАБУ, расследуется более чем 220 млн гривен убытков и более половины из них приходится на одно известное дело, касающееся "ПриватБанка", по нему ведется активная работа", - добавил Сытник.

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