На Закарпатье на карантин поместили китайца: тот сам обратился к врачам
13 февраля, 2020, 18:00
13 февраля в Ужгороде госпитализировали в инфекционное отделение гражданина Китая, который недавно прилетел в Украину. Он пробудет на карантине 14 дней
Об этом сообщает UA Закарпатье .
Гражданина Китая изолировали в областную инфекционную больницу в Ужгороде. Об этом сообщил директор медучреждения Михаил Поляк. Он рассказал:
"Иностранец здоров, обратился сам, но по инструкции МЗ медики должны были его госпитализировать на 14 дней. Именно такой инкубационный период имеет новый коронавирус. Приехал китаец в Ужгород вчера из Киева поездом. В Украину прилетел из Китая с пересадкой в Дубае."
Видео UA Закарпатье :
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