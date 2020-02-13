На Закарпатье на карантин поместили китайца: тот сам обратился к врачам

13 февраля, 2020, 18:00

13 февраля в Ужгороде госпитализировали в инфекционное отделение гражданина Китая, который недавно прилетел в Украину. Он пробудет на карантине 14 дней

Об этом сообщает UA Закарпатье .

Гражданина Китая изолировали в областную инфекционную больницу в Ужгороде. Об этом сообщил директор медучреждения Михаил Поляк. Он рассказал:

"Иностранец здоров, обратился сам, но по инструкции МЗ медики должны были его госпитализировать на 14 дней. Именно такой инкубационный период имеет новый коронавирус. Приехал китаец в Ужгород вчера из Киева поездом. В Украину прилетел из Китая с пересадкой в Дубае."

Видео UA Закарпатье :