На Киевщине проведут масштабные антитеррористические учения, жителей просят сохранять спокойствие

13 февраля, 2020, 21:55

СБУ проведет в Киевской области масштабные антитеррористические учения с привлечением Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, ВСУ и органов государственной власти

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

"17-21 февраля э.г. координационная группа Антитеррористического центра при главном управлении СБУ в г. Киеве и Киевской области проведет масштабное антитеррористические учения в Белой Церкви и прилегающих районах Киевской области", - говорится в сообщении.

Жителей области просят сохранять спокойствие и иметь при себе удостоверение личности.

"СБУ призывает жителей Киевщины во время проведения учений сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в отдельных районах населенных пунктов спецназовцев и военных, и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам. Также обращаемся с просьбой соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрыво-опасными веществами и иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - отмечает спецслужба.