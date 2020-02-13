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Espreso.tvОбществоМинобороны: Украина готова к участию в Программе расширенных возможностей НАТО

Минобороны: Украина готова к участию в Программе расширенных возможностей НАТО


фото: rfe
Украина подала заявку на участие в Партнерской программе расширенных возможностей НАТО

Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк, передает пресс-служба ведомства .

Сообщается, что на рабочем завтраке с участием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга Загороднюк заявил, что присоединение к Программе партнерства расширенных возможностей НАТО (Enhanced Opportunity Partnership) является приоритетом для Украины.

"Украина сделала значительный прогресс во внедрении стандартов Альянса и уже соответствует военным критериям присоединения к Программе. Мы готовы, и сейчас есть замечательное окно возможностей", - отметил Загороднюк и призвал партнеров рассмотреть заявку Украины на участие в Программе и поддержать это решение.

Напомним, 15 января Украина подала в НАТО заявку на участие в программе расширенных возможностей.

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