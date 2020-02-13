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Espreso.tvОбществоМИД России жалуется, что в Украине хотят вытеснить русскоязычные СМИ

МИД России жалуется, что в Украине хотят вытеснить русскоязычные СМИ

Российский МИД считает, что в законопроекте о медиа, подготовленном Министерством молодежи, культуры и спорта, "трудно не увидеть исключительно антироссийскую направленность"

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

По ее словам, в украинском законопроекте о медиа "трудно не усмотреть исключительно антироссийскую направленность".

"Мы в очередной раз призываем Киев к соблюдению взятых на себя международных обязательств в сфере свободы слова и СМИ", - сказала Захарова.

Она квалифицировала проект закона как "очередную попытку украинской власти полностью вытеснить русскоязычный информационный контент и лишить население возможности получать объективную и объективную информацию о событиях, происходящих в стране и мире", а также как "попытку лишить собственное население возможности иметь альтернативную, дополнительную точку зрения ".

Захарова считает, что Украина якобы продолжает "целенаправленную политику усиления государственного контроля над СМИ и давления на неугодные информационные источники".

При этом российское государственное информагентство утверждает, что подготовленный в декабря 2019 года Министерством культуры, молодежи и спорта Украины законопроект о медиа "усиливает контроль за работой СМИ в стране, а также подробно описывает ограничения по подготовке журналистских материалов о России".

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