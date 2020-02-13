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Espreso.tvОбществоМожно объявить конкурс, пока мое сердце свободно, - Скалецкая о своей личной жизни

Можно объявить конкурс, пока мое сердце свободно, - Скалецкая о своей личной жизни


фото: Facebook Скалецької
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, что у нее есть семейный врач, услугами которого пользуется последние 20 лет

Об этом Скалецкая рассказала в интервью " 24 канала".

Скалецкая отметила, что практикует вместе с детьми здоровое питание: жареного стараются не кушать, только вареное или запеченное в духовке.

Экс-муж министра - Александр Черненко, бывший нардеп от БПП. Чиновница рассказала, что поддерживает с ним коммуникацию в вопросах, связанных с воспитанием детей. В ответ на вопрос о новых отношениях, министр пошутила: можно объявить конкурс, пока ее сердце свободно.

Также Скалецкая рассказала, что у нее есть семейный врач, который ведет ее последние 20 лет. Вместе с детьми она ежегодно проходит плановый осмотр.

"Максимально стараемся удержать наше здоровье под контролем", - заверила она.

 

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