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Espreso.tvМирКоронавирус: на лайнере Diamond Princess обнаружили 44 новых случая заражения

Коронавирус: на лайнере Diamond Princess обнаружили 44 новых случая заражения


фото: Reuters
На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в порту Йокогамы (Япония), обнаружили 44 новых случая заражения коронавирусом

Инфекцию обнаружили у 43 пассажиров и одного члена экипажа, сообщает Japan Times.

Среди новых инфицированных - 29 японцев и 15 граждан других стран.

В целом количество зараженных коронавирусом пассажиров и членов экипажа лайнера достигло 218 человек.

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