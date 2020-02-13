Коронавирус: на лайнере Diamond Princess обнаружили 44 новых случая заражения
13 февраля, 2020, 08:12
На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в порту Йокогамы (Япония), обнаружили 44 новых случая заражения коронавирусом
Инфекцию обнаружили у 43 пассажиров и одного члена экипажа, сообщает Japan Times.
Среди новых инфицированных - 29 японцев и 15 граждан других стран.
В целом количество зараженных коронавирусом пассажиров и членов экипажа лайнера достигло 218 человек.
- В ночь на 13 февраля власти китайской провинции Хубэй сообщили о рекордных 242 смертях за сутки и 14840 новых случаев коронавируса.
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