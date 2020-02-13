Корниенко обещает не вписывать в Конституцию "особый статус" ОРДЛО

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Наша позиция и позиция президента Владимира Зеленского - особый статус в Конституцию не вписывать. И оба проекта закона (первого варианта и доработанного, а позже отозванного о внесении изменений в Конституцию по децентрализации) были без всякого "особого статуса", - сказал Корниенко .

Отвечая на вопрос, как продвигается работа над текстом нового законопроекта "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", он напомнил, что Верховная Рада продлила действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО" до 31 декабря 2020 г. включительно .

Он добавил, что ждет внешнеполитического сигнала от президента.