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Espreso.tvОбществоКорниенко обещает не вписывать в Конституцию "особый статус" ОРДЛО

Корниенко обещает не вписывать в Конституцию "особый статус" ОРДЛО


фото: Гордон
Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в партии остаются на позиции не закреплять в Конституции Украины особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Наша позиция и позиция президента Владимира Зеленского - особый статус в Конституцию не вписывать. И оба проекта закона (первого варианта и доработанного, а позже отозванного о внесении изменений в Конституцию по децентрализации) были без всякого "особого статуса", - сказал Корниенко .

Отвечая на вопрос, как продвигается работа над текстом нового законопроекта "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", он напомнил, что Верховная Рада продлила действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО" до 31 декабря 2020 г. включительно .

Он добавил, что ждет внешнеполитического сигнала от президента.

  • Напомним, Рада продлила на год действие закона об "особом статусе" ОРДЛО.

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