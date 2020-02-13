Комиссия по энергетике снизит тариф на доставку газа в марте, если его не используют
Об этом заявил глава НКРЭКП Валерий Тарасюк на брифинге 12 февраля, передает БизнесЦензор.
По его словам, плата для клиентов с нулевым потреблением в среднем по Украине составит:
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2,8 грн в месяц для потребителей, которые используют газ для приготовления пищи (конфорка), исходя из величины годовой заказанной мощности в 39 куб. м в год;
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8,9 грн в месяц для потребителей, которые используют газ для приготовления пищи и подогрева воды, исходя из величины годовой заказанной мощности 126 куб. м в год;
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21,9 грн в месяц для комплексных потребителей (приготовление пищи, подогрев воды, отопление), исходя из величины годовой заказанной мощности 314 куб. м в год.
Как уточнили в пресс-службе правительства, соответствующий проект решения НКРЭКП был одобрен на заседании Комиссии 11 февраля, его принятие планируется в кратчайшие сроки.
- Напомним, НКРЭКП 24 декабря 2019 г. утвердила новые тарифы на распределение газа и вывела плату за эту услугу в гостиничный счет.
- Плата за распределение рассчитывается по принципу: объем газа, потребленный за 2019 г., умножить на тариф и делить на 12 месяцев. Для тех клиентов, которые не потребляли тариф в 2019 году, плата рассчитывалась на основе Дополнения 1 к Кодексу газораспределительных сетей. Это привело к высоким счетам для клиентов с нулевым потреблением.
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