Комиссия по энергетике снизит тариф на доставку газа в марте, если его не используют

13 февраля, 2020, 09:55

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект решения о снижении платы за распределение газа для потребителей, которые не потребляли газ в 2019 году

Об этом заявил глава НКРЭКП Валерий Тарасюк на брифинге 12 февраля, передает БизнесЦензор.

По его словам, плата для клиентов с нулевым потреблением в среднем по Украине составит:

2,8 грн в месяц для потребителей, которые используют газ для приготовления пищи (конфорка), исходя из величины годовой заказанной мощности в 39 куб. м в год;

8,9 грн в месяц для потребителей, которые используют газ для приготовления пищи и подогрева воды, исходя из величины годовой заказанной мощности 126 куб. м в год;

21,9 грн в месяц для комплексных потребителей (приготовление пищи, подогрев воды, отопление), исходя из величины годовой заказанной мощности 314 куб. м в год.

Как уточнили в пресс-службе правительства, соответствующий проект решения НКРЭКП был одобрен на заседании Комиссии 11 февраля, его принятие планируется в кратчайшие сроки.