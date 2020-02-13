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Espreso.tvОбществоКоломойский открыл два предприятия по производству оружия, - СМИ

Коломойский открыл два предприятия по производству оружия, - СМИ


фото: censor.net
Олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов - среди конечных бенефициарных владельцев 2 предприятий, в которых основной вид деятельности - производство оружия и боеприпасов

Об этом сообщает Ивано-Франковское издание MEGA, эта информация подтверждается в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

ООО "Таргет-М" зарегистрировано по адресу г. Дрогобыч, ул. Бориславская, 82 (Львовская область). По этому же адресу зарегистрировано ОАО "НПК-Галичина" Коломойского.

ООО "Рокот-М" зарегистрировано по адресу г. Надворная, ул. Майданская, 5 (Ивано-Франковская область). По этому же адресу зарегистрировано ОАО "Нефтехимик Прикарпатья", среди конечных бенефициаров которого - Коломойский и Боголюбов.

90% обеих компаний принадлежит соответствующему нефтеперерабатывающему заводу, 10% - "Грей Фокс Интернешнл ЛЛС" с Делрей Бич штата Флорида США.

Конечными бенефициарными владельцами обеих компаний значатся Боголюбов и Коломойский.

Среди видов деятельности - в частности, производство оружия и боеприпасов (основной), деятельность посредников, специализирующихся в торговле другими товарами, обслуживание систем безопасности.

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