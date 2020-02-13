Казахстан: число жертв межэтнических столкновений возросло до 11

13 февраля, 2020, 15:27

Число погибших в результате межэтнических столкновений в казахстанской провинции Жамбыл, которые произошли на прошлой неделе, возросло до 11

Как сообщил 13 февраля советник губернатора провинции Канат Кулшиманов, среди остатков разрушенного в результате столкновений коммерческого здания в поселке Масанчи нашли неидентифицированное обгоревшее тело, передает Радио Свобода .

"Осуществляется специальная экспертиза, чтобы установить личность", - сказал Кулшиманов.

Вследствие вспышки насилия в Жамбыле, которая началась 7 февраля между местными казахами и этническими дунганами, несколько десятков человек получили ранения, в том числе 19 офицеров полиции. Более 30 жилых домов и 17 коммерческих зданий, а также 47 автомобилей были уничтожены или повреждены в результате столкновений.

По данным казахстанских властей, столкновения начались после спора на дороге между группами людей в двух машинах, который вылился в противостояние. Насилие началось после того, как видео схватки оказалось в Интернете.

Тысячам людей пришлось бежать из своих домов, в том числе в соседний Кыргызстан.

Новый губернатор Жамбилу Бердибек Сапарбаев заявил 11 февраля, что 8000 граждан Казахстана, которые бежали в соседнюю страну, уже вернулись домой после призыва казахстанского правительства. Однако пока неизвестно, сколько дунганов остались в Кыргызстане.

9 февраля правительственные службы сообщили, что к участию в столкновениях причастны около 300 человек и против них уже открыли уголовные производства.

Вечером 7 февраля в нескольких селах Жамбылской области произошел этнический конфликт между этническими казахами и дунганами. Вечером 8 февраля власти Казахстана объявили чрезвычайную ситуацию "техногенного характера местного масштаба".

Села Масанчи, Сортобе, Аухатты, в которых произошли беспорядки, расположенные рядом с границей Кыргызстана. Значительную часть населения этих приграничных населенных пунктов составляют представители дунганского меньшинства.

Дунгане - представители этнического меньшинства родом из Китая, говорят на диалекте китайского языка и исповедуют суннитский ислам; их самоназвание - хуэйцзу.