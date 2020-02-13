Кабмин утвердил нового председателя Сумской ОГА
Об этом сообщает "РБК-Украина".
В Кабмине сообщили, что 12 февраля на заседании правительства была утверждена кандидатура Живицкого на должность главы СумОДА.
"Да, действительно он был утвержден вчера. Вчера состоялось заседание", - сообщили в правительстве в четверг, 13 февраля.
"Кабмин утвердил, в эту среду... продолжается спецпроверка. Далее, надеюсь, будет указ (президента, - ред)", - прокомментировал сам Дмитрий Живицкий журналистам.
Сегодня Дмитрий Живицкий занимает должность заместителя министра развития общин и территорий Украины. Согласно его электронной декларации, владеет и пользуется несколькими квартирами в Киеве и Сумах. Имеет в собственности два автомобиля - Skoda SUPERB и грузовик OPEL KOMBO.
Справка: Дмитрий Живицкий с сентября 2019 г. является первым заместителем министра развития общин и территорий Украины. До этого назначения работал руководителем аппарата Сумской ОГА.
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