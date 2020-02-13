Кабмин утвердил нового председателя Сумской ОГА

13 февраля, 2020, 14:55

В правительстве сообщили, что кандидатуру Дмитрия Живицкого утвердили на должность главы Сумской областной государственной администрации 12 февраля

Об этом сообщает "РБК-Украина".

В Кабмине сообщили, что 12 февраля на заседании правительства была утверждена кандидатура Живицкого на должность главы СумОДА.

"Да, действительно он был утвержден вчера. Вчера состоялось заседание", - сообщили в правительстве в четверг, 13 февраля.

"Кабмин утвердил, в эту среду... продолжается спецпроверка. Далее, надеюсь, будет указ (президента, - ред)", - прокомментировал сам Дмитрий Живицкий журналистам.

Сегодня Дмитрий Живицкий занимает должность заместителя министра развития общин и территорий Украины. Согласно его электронной декларации, владеет и пользуется несколькими квартирами в Киеве и Сумах. Имеет в собственности два автомобиля - Skoda SUPERB и грузовик OPEL KOMBO.

Справка: Дмитрий Живицкий с сентября 2019 г. является первым заместителем министра развития общин и территорий Украины. До этого назначения работал руководителем аппарата Сумской ОГА.