ГБР открыло производство о госизмене из-за "формулы Штайнмайера", - активист
Об этом сообщила одна из координаторов Движения сопротивления капитуляции.
Производство открыли по факту возможной государственной измены при попытке узаконить пророссийскую автономию оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
"Существование автономии в ОРДЛО приведет к дальнейшей автономизации других украинских территорий, а следовательно - к ползучей федерализации и дальнейшего развала Украины на части. В условиях активного вмешательства России такая автономия станет примером автономизации для остальных регионов, а также плацдармом для содействия и помощи дальнейшем отделению других территорий Украины. Поэтому автономизация Донбасса может только отсрочить военный конфликт с Россией, который в дальнейшем усугубится, приведет к новым оккупациям и аннексии украинских территорий иностранными государствами, а также новых войн за эти территории", - говорится в заявлении Синченко, которое он подал в Госбюро расследований.
В ГБР предварительно квалифицировали производство по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена), которая предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
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