ГБР открыло производство о госизмене из-за "формулы Штайнмайера", - активист

13 февраля, 2020, 16:05

Активист Движения сопротивления капитуляции Дмитрий Синченко обратился с заявлением в Государственное бюро расследований, чтобы те открыли уголовное производство за "формулу Штайнмайера"

Об этом сообщила одна из координаторов Движения сопротивления капитуляции.

Производство открыли по факту возможной государственной измены при попытке узаконить пророссийскую автономию оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"Существование автономии в ОРДЛО приведет к дальнейшей автономизации других украинских территорий, а следовательно - к ползучей федерализации и дальнейшего развала Украины на части. В условиях активного вмешательства России такая автономия станет примером автономизации для остальных регионов, а также плацдармом для содействия и помощи дальнейшем отделению других территорий Украины. Поэтому автономизация Донбасса может только отсрочить военный конфликт с Россией, который в дальнейшем усугубится, приведет к новым оккупациям и аннексии украинских территорий иностранными государствами, а также новых войн за эти территории", - говорится в заявлении Синченко, которое он подал в Госбюро расследований.

В ГБР предварительно квалифицировали производство по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена), которая предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.