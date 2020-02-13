Ермак постоянно на связи с новым кремлевским "куратором по Украине" Козаком, - СМИ
Об этом пишет Украинская правда.
По словам очевидца телефонного разговора Владимира Зеленского и Владимира Путина, новые лица в переговорном процессе стран согласовали именно они.
В частности, Зеленский в разговоре попросил Путина назвать своего представителя, а Украина должна назвать своего. Путин сказал, что это будет Козак, а Зеленский назвал Ермака.
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Отмечается, что при Зеленском Ермак сумел распространить свою непубличную дипломатию на контакты и с Москвой, и с Вашингтоном.
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"(Бывший куратор по вопросам Украины Владислав) Сурков был радикальный, и поэтому с ним было легче. Ты знал, чего от него ждать. Казак - это нечто другое. Он такой умеренный, слушает, типа украинец. Но на самом деле не менее опасен, чем Сурков. И то, что Ермак бесконтрольно с ним постоянно на телефонной связи - это может быть проблемой. Потому что никто, кроме президента, не знает, о чем они говорят. Если, конечно, президент знает ", - рассказал дипломат из Министерства иностранных дел.
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Дипломатов настораживает то, что контакты Ермака с Козаком и россиянами никак не согласуются с министерством, однако сам Ермак в этом проблемы не видит и уверяет о координации действий с МИД.
11 февраля Андрей Богдан был уволен с должности главы Офиса президента Украины. На эту должность назначен помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак.
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