Ермак постоянно на связи с новым кремлевским "куратором по Украине" Козаком, - СМИ

13 февраля, 2020, 15:46

Новый глава Офиса президента Андрей Ермак постоянно находится на связи с новым "куратором по Украине" в РФ Дмитрием Козаком в обход официальных международных каналов связи

Об этом пишет Украинская правда.

По словам очевидца телефонного разговора Владимира Зеленского и Владимира Путина, новые лица в переговорном процессе стран согласовали именно они.

В частности, Зеленский в разговоре попросил Путина назвать своего представителя, а Украина должна назвать своего. Путин сказал, что это будет Козак, а Зеленский назвал Ермака.

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Отмечается, что при Зеленском Ермак сумел распространить свою непубличную дипломатию на контакты и с Москвой, и с Вашингтоном.

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"(Бывший куратор по вопросам Украины Владислав) Сурков был радикальный, и поэтому с ним было легче. Ты знал, чего от него ждать. Казак - это нечто другое. Он такой умеренный, слушает, типа украинец. Но на самом деле не менее опасен, чем Сурков. И то, что Ермак бесконтрольно с ним постоянно на телефонной связи - это может быть проблемой. Потому что никто, кроме президента, не знает, о чем они говорят. Если, конечно, президент знает ", - рассказал дипломат из Министерства иностранных дел.

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Дипломатов настораживает то, что контакты Ермака с Козаком и россиянами никак не согласуются с министерством, однако сам Ермак в этом проблемы не видит и уверяет о координации действий с МИД.

11 февраля Андрей Богдан был уволен с должности главы Офиса президента Украины. На эту должность назначен помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак.