Дубилет может провести "перепись населения" в Крыму и на Донбассе через спутник

13 февраля, 2020, 12:46

12 февраля министр без портфеля Дмитрий Дубилет сообщил о намерении использовать данные спутника, чтобы осуществить перепись населения в ОРДЛО и аннексированном Крыму

Об этом министр Кабмина Дмитрий Дубилет сообщил в эфире "Украинского радио".

Дубилет рассказал, что уже встречался с представителями ООН, которые будут помогать воплотить этот проект. Однако он сложен, и министр пока не знает, насколько точно можно оценить через спутники количество населения.

Министр также добавил, что подобный проект проводили в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властями.

Напомним, Кабмин собирается отказаться от традиционной переписи населения. Дубилет считает, что с помощью данных мобильных операторов и электронных реестров была получена "достаточно точная модель" для подсчета численности населения Украины. Она показала, что в стране осталось всего 37,289 млн человек.

Первая и пока последняя перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году. Тогда численность населения страны составляла 48,457 млн человек. До этого украинцев "переписывали" еще в составе СССР в 1989 году. Тогда в Украинской ССР проживало 51,7 млн человек.

Правительство планировало Всеукраинскую перепись населения на 2011 год. Впоследствии он был перенесен сначала на 2012, потом на 2013, потом на 2014, после чего на 2016 год. В декабре 2015 года правительство в пятый раз перенесло перепись населения - на 2020 год.