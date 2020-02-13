Для детей из Крыма создадут центр дистанционного образования в Херсоне

13 февраля, 2020, 16:39

12 февраля стало известно, что Центр дистанционного образования для детей из временно оккупированных территорий Крыма и Севастополя будет находиться на базе одного из лицеев Херсона

Об этом сообщила по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, передают "Крым.Реалии ".

По словам министра, уже есть договоренность об открытии центра с руководством Херсонской области.

"У нас уже есть договоренность, что мы в Херсоне открываем центр дистанционного образования для детей из временно оккупированных территорий Крыма и Севастополя. Он будет на базе одного из лицеев. Я вчера докладывала об этом президенту. И наша задача сейчас - отработать этот пилотный проект успешно для того, чтобы масштабировать всей Украине такие центры дистанционного образования. Тем более, что там есть возможность приезжать из оккупированной территории на каникулы или на выходные, жить в общежитии и сдавать определенные экзамены или учиться", - пояснила Коляда.

С 9 февраля для детей вступили в силу упрощенные правила пересечения административной границы между Крымом и Херсонской области. В июле вступило в силу постановление Кабинета министров Украины №474, согласно которому крымчанам в возрасте до 16 лет позволили пересекать админграницу без паспорта Украины. Теперь дети до 16 лет могут выехать из аннексированного Крыма для оформления внутреннего и заграничного паспортов Украины, предъявив на КПВВ свидетельство о рождении, а также паспорт того, кто его сопровождает.

Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского, базирующийся в Киеве, в прошлом году принял около 400 студентов из аннексированного Крыма.