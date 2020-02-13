Дела Майдана: между прокурорами и следователями ГБР проблем не возникает, - Донской

13 февраля, 2020, 18:40

Между следователями Государственного бюро расследований по делам Майдана и прокурорами есть полное взаимопонимание

Как передает УНИАН, об этом на брифинге заявил прокурор Алексей Донской.

"Проблем по коммуникации, взаимодействии со следователями, с руководителем следственного подразделения, не возникает. Идет работа, и мы рассчитываем на такое же сотрудничество в дальнейшем", - сказал Донской.

В свою очередь следователь ГБР Александр Чорноблавский сообщил, что следователи отдельного подразделения бюро по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, работают в здании Офиса генпрокурора на ул. Борисоглебской, там, где и процессуальные руководители.

"Идет слаженная работа. Мы уже приняли к производству 47 уголовных производств. Сформированы группы следователей. Следователи обеспечены всем необходимым, даже изданы новые сейфы для хранения материалов уголовных производств", - сказал он.

Другой следователь ГБР Артем Яблонский отметил, что бывший адвокат экс-президента Виктора Януковича, а ныне первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков никоим образом не вмешивается в работу следователей, расследующих майдановские дела.

"Никаких фактов влияния, незаконных действий со стороны руководства ГБР или любого другого нет. Если же такой факт возникнет, то Алексей Донской первым об этом узнает от нас, и сообщит об этом общественность", - заверил Яблонский.